Divulgação Produtos encontrados em fábrica de artigos nazistas, em SC

Quadros com a imagem de Adolf Hitler, canecas com o símbolo nazista , peças decorativas de uma águia acima da suástica e o capacete que compunha o uniforme da Polícia de Estado da Alemanha. Toda essa variedade de produtos com temática do nazismo foi encontrada pela Polícia Civil de Santa Catarina nesta quinta-feira, no município de Timbó.

De acordo com o Delegado André Beckman, titular da Delegacia de Polícia da Comarca de Timbó, a investigação teve início após chegar ao conhecimento da Polícia Civil que um site de uma empresa de artigos militares estaria comercializando objetos alusivos ao nazismo . No estoque da loja haveria inclusive bustos de Hitler à venda.

Nesta quinta-feira, os policiais cumpriram ordem de busca e apreensão no local. Os objetos estavam dentro de dois contêineres em um terremo ano lado da residência do proprietário. O suspeito está em viagem para Portugal.

No local também funcionava uma espécie de bar. Os policiais encontraram um balcão com bebidas e decorado com simbologia nazista na parte superior.

Além do material referente ao nazismo , havia ainda produtos alusivos a movimentos supremacistas brancos dos Estados Unidos. Entre eles, bandeiras dos estados confederados. A polícia também encontrou uma série de objetos para fabricação de munição para armas de fogo.

A Polícia Civil já instaurou inquérito policial, pois ficaram caracterizados os crimes de preconceito de raça ou de cor. Segundo o delegado, o inquérito será encaminhado à Justiça para as devidas providências.

A legislação brasileira proíbe a fabricação, comercialização, distribuição ou veiculação de símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo. A pena é de reclusão de dois a cinco anos e multa.