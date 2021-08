Reprodução/Internet Homem foi morto na frente da própria casa

Um homem de 53 anos foi assassinado com um tiro no peito após reclamar de barulho e gritaria na frente da própria casa, na Zona Sul do Macapá, capital do Amapá . O crime aconteceu na noite dessa quarta-feira (25), por volta das 21h, na Avenida Manoel de Souza, bairro Universidade.

À Polícia Militar (PM), uma testemunha disse que viu um homem disparar contra Lindomar de Barros Brandão e fugir de bicicleta, segundo o G1 .

De acordo com o Centro Integrado de Operações em Defesa Social (Ciodes), ele e a esposa tinham chegado em casa e encontrado dois homens, que estavam perturbando o sossego dos moradores com gritos, em frente à residência.



A vítima, então, foi até a frente da casa e teria pedido para que eles saíssem. Nisso, um dos homens pulou a cerca da residência e atirou contra ele. Os dois fugiram de bicicleta em seguida.

Lindomar chegou a ser socorrido pela esposa e encaminhado ao Hospital de Emergência (HE), mas chegou morto na unidade. A vítima tinha passagem na polícia por homicídio e respondia em regime semiaberto.

Após buscas, os suspeitos ainda não foram encontrados. A Delegacia de Homicídios investiga o caso.