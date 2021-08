Reprodução Victor Poubel









O novo secretário de Administração Penitenciária, delegado da Polícia Federal (PF), Victor Poubel anunciou, nesta sexta-feira (20), a criação de uma comissão formada apenas por servidores da pasta para revisar todas as decisões assinadas pelo e x-secretário Raphael Montenegro , desde fevereiro. Entre as medidas que serão revisadas estão transferências de detentos, viagem de servidores, contratos e resoluções.

A criação da comissão atende a uma determinação do governdor Cláudio Castro. A decisão, conduzida pelo atual secretário pretente "dar transparência e segurança jurídica" aos atos praticados pela Seap na gestão de Montenegro, preso na última terça-feira por suspeita de fazer acordos com traficantes da maior facção criminosa do Rio em troca de vantagens financeiras ou políticas.







Poubel foi nomeado para o cargo de secretário na própria terça-feira, após a prisão do ex-secretário. O primeiro balanço com resultado do trabalho dessa comissão é previsto para sair em 30 dias.