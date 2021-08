Divulgação: Polícia Civil Suspeito de matar casal é identificado

A Polícia Civil de Goiás divulgou nesta quinta-feira, 19, a identidade do suspeito de matar um casal que teria transmitido covid-19 para o pai e irmão dele , que morreram com a doença, em Itumbiara, no interior de Goiás. Além do casal, o investigado atirou também no filho de Flanklaber, principal testemunha do crime.

O homem é Vanderli dos Reis Santana, de 24 anos, e encontra-se foragido. Segundo a perícia, ele atirou 19 vezes no casal. O jovem assassinou Flanklaber Silva e Silva, de 40 anos, e Marilia Silva e Silva, de 37, por acreditar que eles foram os responsáveis por infectar sua família com o novo coronavírus.

Segundo a polícia, ele teria chegado ao galpão em que o casal trabalhava em um GM/Corsa cinza chumbo e, ao avistar as vítimas, efetuou os disparos. O filho do homem morto, foi baleado nas pernas e conseguiu fugir. Flanklaber Silva morreu no local e a mulher foi socorrida, mas não resistiu.

A corporação informou que o casal já recebia ameaças antes de serem mortos no local de trabalho. Ainda, segundo a polícia, Vanderlei teria fugido após os disparos.

A 2ª Vara Criminal da Comarca de Itumbiara aprovou a prisão preventiva de Vanderli, após parecer favorável do Ministério Público.