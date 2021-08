Polícia Rodoviária Federal Polícia Rodoviária Federal apreende 5 toneladas de maconha em Minas Gerais

No último domingo (15), a Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais fez a maior apreensão deste ano. Cerca de 5 toneladas de maconha foram encontradas em um caminhão. Duas pessoas foram presas.

Os agentes policiais decidiram fazer uma vistoria após pararem em um posto para abastecer o carro. Eles notaram um caminhão que transportava uma caixa d'água mal fixada na carroceria, comprometendo a segurança viária.

Ao questionarem sobre a origem e destino da carga, os dois homens que estavam no caminhão responderam com nervosismo e respostas contraditórias.Os policiais também observaram que o reservatório apresentava soldas em todas as aberturas.

Os dois homens confessaram o transporte de drogas e informaram que o caminhão foi pego na cidade de Coxim (MS) e que o destino seria a cidade de São Paulo. Os detidos receberiam a quantia de R$ 5.000 pelo transporte.

Os suspeitos foram levados para delegacia da Polícia Federal em Uberaba (MG). Essa foi a maior apreensão feita no estado em 2021.