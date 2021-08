Divulgação/CBMES Crianças foram encontradas carbonizadas dentro de casa

Na manhã desta segunda-feira (16), duas crianças de 4 e 5 anos morreram em um incêndio dentro da casa em que moravam, no bairro de Laranjeiras, na Serra, em Vitória (ES).

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, os focos das chamas foram na cozinha e na sala da casa de alvenaria.

Ainda segundo as informações, uma mulher e um adolescente também estavam no local, mas conseguiram deixar a residência antes que a casa fosse tomada pelo fogo. As duas crianças, porém, estavam em um dos quartos e foram encontradas carbonizadas .

A perícia da Polícia Civil foi acionada para investigar o caso.