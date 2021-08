Reprodução / Tribuna Livre Homem foi esfaqueado no peito pela mulher

Um homem perdoou a companheira após ter levado uma facada no peito da mulher na cidade de Pombal, no interior da Paraíba . Após o ocorrido, o casal continua junto. As informações são da TV Arapuan .

Iris Cristina Rodrigues disse que o que a levou a cometer a agressão foi ciúme do homem "com outra mulher".

A vítima foi atendida em um hospital da região na última quarta-feira (11) e logo foi liberada. Em entrevista à emissora, Reginaldo Pereira de Souza afirmou que perdoava a companheira e que não gostaria que ela fosse presa pela ação. "Perdoo de coração. Se ela for presa, eu vou junto", disse ele.

Aos beijos em frente às câmeras, o casal se reconciliou e a mulher disse que também perdoava o Reginaldo.