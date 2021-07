Divulgação/SSP-BA Acusada de consentir e obrigar a filha a ser estuprada pelo padrasto tem mandado de prisão preventiva cumprido

Uma mulher foi presa em Ribeira do Pombal, na Bahia, suspeita de autorizar e obrigar a filha a ser estuprada pelo padrasto. A mãe da menina estava em casa e foi levada por guardas municipais para 25ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), na última segunda-feira.

Segundo o delegado Paulo Jason Mello, o padrasto da vítima, que segue foragido, cometeu o crime em 2013, quando a garota tinha 12 anos. Na ocasião, a adolescente chegou a engravidar dele. Ele tem um mandado de prisão preventiva decretada pela Justiça.

"Nossos investigadores estão realizando diligências para localizar o acusado, que está com prisão preventiva decretada pela Justiça", afirmou o delegado. A garota e o filho estão com familiares e a mãe passou por exames de lesões no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e seguirá para sistema prisional.