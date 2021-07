Divulgação/PRF Mulher diz que havia recebido dinheiro pela execução de um trabalho





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite desta segunda-feira, uma mala que continha R$ 500 mil em espécie. Segundo a PRF, o material foi encontrado em um ônibus de viagem que vinha de São Paulo em direção ao Rio. Uma mulher apresentou-se como dona do dinheiro e alegou que recebeu o montante trabalhando como modelo, mas não foi capaz de comprovar a origem do valor com documentos.

A abordagem aconteceu na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Seropédica, na Baixada Fluminense. A mala com o dinheiro, de cor azul, foi encontrada no compartimento superior do coletivo, onde viajam as bagagens internas. Os agentes, então, pediram que a passageira abrisse a mala.

O montante estava separado em notas de R$ R$ 50, R$ 100 e R$ 200. A modelo acabou encaminhada, junto da mãe, à Delegacia da Polícia Federal da Praça Mauá, no Centro do Rio. No local, ainda de acordo com a PRF, foram tomados todos os procedimentos legais cabíveis.