Herivelto Batista/Ascom MCTI Apagão do CNPq já dura há quatro dias





O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), órgão vinculado ao Ministério da Ciência Tecnologia e Inovações (MCTI), está com o seus sistemas indisponíveis há quatro dias, incluindo as Plataformas Lattes (Currículo Lattes, Diretório de Grupos de Pesquisa, Diretório de Instituições e Extrator Lattes) e Carlos Chagas.



De acordo com o CNPq, o problema que causou indisponibilidade dos sistemas já foi diagnosticado, sendo que os procedimentos de reparação estão em curso. Apesar deste posicionamento, o conselho não disse qual teria sido a origem do problema e nem deu prazo para resolvê-lo. Segundo a Globo News, a queima de um equipamento teria causado o "apagão".

Além disso, o órgão afirmou que a migração dos dados foi iniciada antes do ocorrido. " Independentemente dessa migração, existem backups cujos conteúdos estão apoiando o restabelecimento dos sistemas. Portanto, não há perda de dados da Plataforma Lattes", disse o CNPq em nota. Vale ressaltar que a plataforma Lattes é é um banco de dados com todos os currículos de pesquisadores brasileiros.

Ainda segundo órgão, o pagamento das bolsas implementadas não será afetado, bem como todos os prazos de ações relacionadas ao fomento do CNPq, incluindo a Prestação de Contas, estão suspensos e, de ofício, serão prorrogados.



Confira a nota do CNPq

"Informe CNPq

Em continuidade aos comunicados sobre a indisponibilidade dos sistemas do CNPq, incluindo as Plataformas Lattes (Currículo Lattes, Diretório de Grupos de Pesquisa, Diretório de Instituições e Extrator Lattes) e Carlos Chagas, fazemos os seguintes esclarecimentos:

Você viu?

1.O problema que causou a indisponibilidade dos sistemas já foi diagnosticado em parceria com empresas contratadas e os procedimentos para sua reparação foram iniciados.

2.O CNPq já dispõe de novos equipamentos de TI e a migração dos dados foi iniciada antes do ocorrido. Independentemente dessa migração, existem backups cujos conteúdos estão apoiando o restabelecimento dos sistemas. Portanto, não há perda de dados da Plataforma Lattes.

3.O pagamento das bolsas implementadas não será afetado.

4.Todos os prazos de ações relacionadas ao fomento do CNPq, incluindo a Prestação de Contas, estão suspensos e, de ofício, serão prorrogados.

5.Os comunicados oficiais do CNPq são feitos exclusivamente por meio dos canais oficiais na internet: site e redes sociais. Manteremos todos atualizados sempre que houver novas informações sobre a questão.





6.Para demais dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento pelo telefone 61 3211 4000 ou pelo e-mail [email protected]

Reforçamos que o CNPq/MCTI estão comprometidos com a restauração do acesso aos sistemas operacionais com a maior brevidade possível".