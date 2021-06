Reprodução Força-tarefa interrompe festa clandestina em Carapicuíba

A Força-tarefa Estadual interrompeu na madrugada desta sexta-feira (25) uma festa clandestina que contava com cerca de 40 pessoas e acontecia na Rua Itajubá, área rural de Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo.

A ação realizada por agentes da Polícia Militar, Polícia Civil, GCM, Procon, Vigilância Sanitária Estadual e Municipal, além de representantes dos Ministério Público e OAB, chegou no local e constataram que a maioria das pessoas não utilizavam máscaras e estavam aglomeradas. Quatro funcionários foram autuados por infração de medida sanitária e encaminhados para delegacia junto com dois outros participantes da festa. A ocorrência foi apresentada no 1º DP do município que solicitou perícia ao local e aos objetos apreendidos.

Veja o vídeo da operação: