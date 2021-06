Reprodução/redes sociais Indígenas bloqueiam Rodovia dos Bandeirantes em SP desde às 6h em protesto contra projeto que muda a demarcação de terras

Um protesto de lideranças indígenas interdita totalmente a pista sentido capital da Rodovia dos Bandeirantes, no km 21, na manhã desta sexta-feira, 25. A manifestação ocorre desde às 6h da manhã, contra a aprovação do Projeto de Lei 490, de 2007, que prevê mudanças no reconhecimento da demarcação das terras e do acesso a povos isolados e é alvo de críticas e protestos há mais de dez anos.

Os manifestantes fizeram uma barreira com pneus e madeiras em chamas no local. A Polícia Militar acompanha e negocia a liberação da via. Os motoristas estão sendo informados pelos painéis da rodovia. Para quem precisa pegar a via, a alternativa é seguir pela Rodovia Anhanguera. O tráfego da Rodovia dos Bandeirantes está sendo desviado para o Rodoanel.

Os indígenas também criticam a nomeação de Joaquim Álvaro Pereira Leite para o Ministério do Meio Ambiente , após a saída de Ricardo Salles do comando da pasta. O protesto é organizado pelas comunidades Guarani em São Paulo e faz parte do Levante Pela Terra, movimento iniciado com um acampamento mantido na Esplanada em Brasília desde o dia 8 de junho.

Reprodução/TV Globo Protesto causa lentidão no trânsito de carros da Rodovia dos Bandeirantes nesta sexta

- Com informações do G1.