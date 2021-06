Reprodução Lázaro Barbosa, de 32 anos,

O fazendeiro Elmi Caetano Evangelista, de 75 anos, e o caseiro Alain Reis de Santana, de 33, presos nesta quinta-feira (24) por suspeita de acobertarem Lázaro Barbosa Sousa , cozinhariam para o criminoso e dariam abrigo para ele, informou o portal de notícias Metrópoles .

De acordo com a reportagem, quando os policiais chegaram à fazenda de Elmi em Girassol, distrito de Cocalzinho de Goiás , viram uma pessoa saindo da mata. Ao perguntarem ao caseiro quem era, ele teria dito tratar-se de Lázaro, que conseguiu fugir.

Em seguida, os agentes perguntaram se havia armas na casa e ele informou sobre duas e as mostrou, além de 49 balas de calibre 22. Segundo o Metrópoles , foi constatado que uma das armas é de ar comprido e a outra foi adaptada para dar tiros com munição calibre 22. O caseiro teria dito ainda que Lázaro estava passando as noites na residência havia mais de cinco dias e que o viu diversas vezes, inclusive quando estava com uma espingarda e um celular.

Alain também teria informado que Lázaro almoçava e jantava na sede da fazenda com o consentimento de Elmi. E que em uma ocasião ouviu o fazendeiro gritar em direção à mata: "Vem almoçar, Lázaro!". O caseiro também teria dito que durante a noite, quando a fazenda ficava vazia, Elmi gritava: "A porta vai ficar aberta!".

A informação de que mãe do criminoso trabalhou como caseira para o fazendeiro também teria sido confirmada por Alain. O caseiro teria dito ainda que Elmi ajudou financeiramente a família de Lázaro no período em que ele esteve preso.

A reportagem traz ainda a informação de que cães farejadores da polícia estiveram na fazenda e um deles teria constatado a presença do criminoso no local.