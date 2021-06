Reprodução/Correio Braziliense Moradores rezam por prisão de Lázaro em cima de passarela

Na tarde desta quinta-feira (17), moradores da região de Girassol , em Goiás , subiram em na passarela que cruza a BR-070 para rezar pela prisão de Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 anos, procurado pela polícia há nove dias . O homem é acusado de diversos crimes e, entre eles, uma chacina no Distrito Federal.

O grupo de cerca de 25 pessoas se reuniu para orar também pela segurança dos mais de 200 policiais que estão atrás de Lázaro . De acordo com o portal Metrópoles , a comunidade local presta apoio aos agentes envolvidos nas buscas com o preparo de lanches e marmitas.

Nesta quinta-feira (17), a força-tarefa da polícia concentra as investigações na região após denúncias de moradores que dizem ter avistado o fugitivo pelo local.

Grupo se reuniu em passarela de Girassol





O encontro ocorreu durante uma coletiva do secretário de Segurança de Goiás, Rodney Miranda, que agradeceu o apoio da população . "As pessoas têm nos enviado muita força e oração. Isso nos deixa mais fortes", disse ele. "Se possível, chamem a polícia. Se não for possível, não vamos tirar o direito da população de se defender. Pedimos apenas que tenham certeza de que se trata de Lázaro antes de atirar", afirmou.