Google Maps/Reprodução Caso ocorreu no Centro de Capão Alto, na Serra de SC

Um homem de 30 anos esfaqueou a mãe, de 60 anos, e o pai, de 59, no Centro de Capão Alto, na Serra de Santa Catarina, nesta segunda-feira (14). O crime teria acontecido após uma discussão e o filho "não aguentar mais ser humilhado" pelos pais . As informações foram apuradas pelo portal ND Mais .

Segundo a Polícia Militar, as brigas eram constantes e ocorriam porque os pais pediam ao filho que ele arrumasse um emprego e parasse de consumir drogas. A discussão , que desencadeou no esfaqueamento do casal, teria ocorrido por volta das 21h de ontem.

As vítimas foram levadas ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres em estado grave, mas, até o momento, não foram divulgadas novas informações.

De acordo com o portal, o homem foi à delegacia espontaneamente com a arma do crime e se entregou, sendo preso em flagrante.

A irmã do suspeito, de 32 anos, disse que foi visitar os pais e eles estavam com marcas de sangue nas roupas, do lado de fora da casa. Mesmo feridos, conseguiram explicar que haviam sido esfaqueados pelo próprio filho.