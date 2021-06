Reprodução/redes sociais Cargo ao qual Pazuello foi empossado tem salário de cerca de R$ 16 mil

Empossado na Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) da Presidência no dia 9 deste mês, o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello ainda não apareceu para trabalhar no Palácio do Planalto. As informações são da coluna do jornalista Igor Gadelha.

Há 7 dias com o cargo, Pazuello só viajou de Manaus — onde mora com a família — a Brasília na noite de segunda-feira (14). Ainda assim, não compareceu à sede de seu trabalho.

Segundo o colunista, Pazuello chegou a se encontrar com o presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), em voo de Manaus para Brasília. Os dois apenas se cumprimentaram.

O cargo de Pazuello na Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) da Presidência é enquadrado na Direção e Assessoramento Superior (DAS) no nível 6, a mais alta das disponíveis. A remuneração é de R$ 16.944,90.