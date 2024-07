RAUL ARBOLEDA / AFP Opositor Edmundo González Urrutia acena enquanto vota na escola Santo Tomas de Villanueva, em Caracas, durante a eleição presidencial

Candidato da oposição nas eleições presidenciais da Venezuela, Edmundo Gonzalez votou neste domingo (28), em Caracas. A jornalistas, ele disse que esperará o resultado do Conselho Nacional Eleitoral. “Também temos nossos próprios mecanismos para conhecer o avanço do processo” , disse. As falas foram transmitidas por uma live na sua conta no Tik Tok, porém a transmissão estava instável.

Na rede social X, mais cedo, Gonzalez convocou todos os eleitores a votar e cumprimentou os venezuelanos que estão no exterior votando desde muito cedo. “Isso também é por vocês” , escreveu.

O candidato substituiu Maria Corina Machado, vencedora das prévias, após ela ter sido impedida pelo Supremo Tribunal de Justiça de concorrer a qualquer cargo por 15 anos. Na última pesquisa da AtlasIntel, divulgada na sexta-feira (26), ele aparecia como preferido à corrida eleitoral, com 51,9% dos votos. Maduro ocupava o segundo lugar, com 44,2%.

Os locais de votação na Venezuela abriram as portas neste domingo às 6h no horário local (7h no horário de Brasília) para as eleições presidenciais do país. O ditador venezuelano, Nicolás Maduro, votou e afirmou que vai “garantir” que sejam respeitados os resultados das eleições em que aspira a um terceiro mandato de seis anos.

“Reconheço e reconhecerei o árbitro eleitoral, os boletins oficiais e garantirei que sejam respeitados. Apelo aos 10 candidatos presidenciais a respeitarem, a garantirem o respeito e a declararem publicamente que respeitarão o boletim oficial do Conselho Nacional Eleitoral” , disse Maduro após votar em Caracas.

