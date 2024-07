Redação GPS Lista elege melhores comidas brasileiras

A TasteAtlas lançou um novo guia gastronômico com as melhores comidas brasileiras. A lista traz 100 pratos e o primeiro lugar ficou com a picanha, seguida de outra carne, o contrafilé e o tradicional pão de queijo. Considerados “tipicamente brasileiros”, o ranking traz pratos quentes, petiscos e sobremesas de todas as regiões do País.

De acordo com a publicação, a picanha seria equivalente ao sirloin cap , nos Estados Unidos , ou rump cap , no Reino Unido. O site internacional avaliou o prato com nota 4,7 (a pontuação máxima é 5,0) e nenhum da lista atingiu a pontuação.

Outras receitas no ranking são escondidinho, salpicão moqueca baiana, sanduíche de mortadela, tacará e pastel.





Confira a lista completa das melhores comidas brasileiras:

1º lugar: Picanha

2º lugar: Contrafilé

3º lugar: Pão de queijo

4º lugar: Escondidinho

5º lugar: Arrumadinho

6º lugar: Filé mignon

7º lugar: Bombocado

8º lugar: Tacacá

9º lugar: Tutu de feijão

10º lugar: Moqueca baiana

11º lugar: Queijo canastra

12º lugar: Pudim de leite

13º lugar: Coxinha

14º lugar: Pastel

15º lugar: Mousse de maracujá

16º lugar: Baião-de-dois

17º lugar: Bobó de camarão

18º lugar: Vaca atolada

19º lugar: Vatapá

20º lugar: Pavê

21º lugar: Costela

22º lugar: Feijoada

23º lugar: Bolo de brigadeiro

24º lugar: Brigadeiro

25º lugar: Queijo Minas

26º lugar: Feijão tropeiro

27º lugar: Queijo coalho

28º lugar: Cartola

29º lugar: Beijinho

30º lugar: Farofa

31º lugar: Bolo de rolo

32º lugar: Açaí na tigela

33º lugar: Curau

34º lugar: Casquinha de siri

35º lugar: Tambaqui na brasa

36º lugar: Rabanada

37º lugar: Bolinho de bacalhau

38º lugar: Carne de sol

39º lugar: Acarajé

40º lugar: Pirão

41º lugar: Arroz carreteiro

42º lugar: Cachorro-quente

43º lugar: Bolinho de chuva

44º lugar: Beirute

45º lugar: Filé Oswaldo Aranha

46º lugar: Quindim

47º lugar: Bauru

48º lugar: Romeu e Julieta

49º lugar: Cuscuz nordestino

50º lugar: X-Tudo

51º lugar: Pamonha

52º lugar: Galinhada

53º lugar: Biscoito de polvilho

54º lugar: Barreado

55º lugar: Baba-de-moça

56º lugar: Casadinhos

57º lugar: Carne de onça

58º lugar: Creme de papaya

59º lugar: Canjica

60º lugar: Mocotó

61º lugar: Caruru

62º lugar: Bolo formigueiro

63º lugar: Pato no tucupi

64º lugar: Salada de maionese

65º lugar: Cajuzinho

66º lugar: Queijo prato

67º lugar: Pé-de-moleque

68º lugar: Peito

69º lugar: Salpicão de frango

70º lugar: Sanduíche de mortadela

71º lugar: Patinho

72º lugar: Quibebe

73º lugar: Sequilho

74º lugar: Sagu

75º lugar: Tareco

76º lugar: Músculo

77º lugar: Maria-mole

78º lugar: Coxão mole

79º lugar: Lagarto

80º lugar: Acém

81º lugar: Arroz com pequi

82º lugar: Cuscuz Paulista

83º lugar: Bolo de bruxa

84º lugar: Buchada de bode

85º lugar: Virado à paulista

86º lugar: Baixaria

87º lugar: Torta capixaba

88º lugar: Sopa Leão Veloso

89º lugar: Pescoço

90º lugar: Filé de costela

91º lugar: Capa de filé

92º lugar: Abará

93º lugar: Caldo de piranha

94º lugar: Bijabija

95º lugar: Ostra ao bafo

96º lugar: Fraldão

97º lugar: Paleta

98º lugar: Coxão duro

99º lugar: Ponta de agulha

100º lugar: Aba de filé

