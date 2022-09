Reprodução/YouTube Discovery Plus 13.08.2022 Ex-presidente dos EUA, Donald Trump, é investigado por espionagem

Os apoiadores republicanos mais leais a Donald Trump ameaçam seguir os mesmo passos do ex-presidente quando se recusou a aceitar sua derrota nas eleições de 2020.

Durante entrevistas feitas pelo jornal New York Times seis candidatos republicanos se recusaram a responder se assumiriam o compromisso de aceitar os resultados das eleições legislativas de novembro deste ano.

O New York Times entrou em contato com candidatos republicanos e democratas ou seus assessores em 20 disputas importantes para governos de estados e o Senado.

Do outro lado, todos os democratas disseram ou já afirmaram publicamente, que respeitariam os resultados de novembro.

A democrata Stacey Abrams, da Geórgia, que se recusou a admitir sua derrota de 2018 para o republicano Brian Kemp na disputa pelo governo estadual, mudou de posicionamento e se comprometeu a respeitar a contagem. Brian Kemp concorre a reeleição e disse que “aceitará o resultado das eleições de 2022”, informou sua assessora de imprensa, Tate Mitchell.

Em contrapartida, vários candidatos republicanos apoiados por Trump se negaram a afirmar que 'não contestarão os resultados', diz o New York Times.

Em alguns casos, elegaram que as autoridades eleitorais estaduais são 'democratas' ou fizeram alegações infundadas de que 'seus oponentes trapaceiam'.

Os candidatos ao Senado Ted Budd, da Carolina do Norte, Blake Masters, do Arizona, Kelly Tshibaka, do Alasca, e J.D. Vance, de Ohio, além dos candidatos a governador Tudor Dixon, de Michigan, e Geoff Diehl, de Massachusetts estão na lista.

"O perigo de um golpe trumpista está longe de terminar — disse Rosa Brooks, professora de Direito da Universidade de Georgetown, que no início de 2020 convocou um grupo para debater maneiras pelas quais Trump poderia atrapalhar a eleição daquele ano".

"Enquanto tivermos um número significativo de americanos que não aceitam os princípios da democracia e do Estado de direito, nossa democracia continua ameaçada".

Em Michigan, uma assessora de Tudor Dixon, Sara Broadwater, disse que “não há razão para acreditar” que as autoridades eleitorais de Michigan, incluindo Jocelyn Benson, a secretária de Estado democrata, “levem muito a sério a segurança das eleições”.

