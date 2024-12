Arquivo pessoal Mulher é condenada a morte por fraude multibilionária





Uma magnata dos imóveis do Vietnã deverá arrecadar quase R$ 55 bilhões para fugir da pena de morte após aplicar um golpe multimilionário. A mulher de 68 espera o veredito do julgamento para saber se continuará viva.

Truong My Lan , 68 anos, vendia propriedades e foi condenada, em 2024, de desvio de dinheiro do banco Saigon Commercial (SCB), que ela também controlava.

Ao todo, a mulher foi acusada de desviar US$ 27 bilhões - equivalente a cerca de R$ 164 bilhões! A quantidade é cerca de 6% do PIB do país.

Lan foi inicialmente presa em uma operação essencial para investigar corrupção em bancos e elite do Vietnã. Ao todo, dezenas foram presos, e 49 apresentaram pedidos de redução de pena. Em outro caso, a mulher foi condenada por lavagem de dinheiro e recebeu prisão perpétua.

Mas, para esse caso, a pena é de morte! Lan apelou.





Pagamento de dívida

A lei do Vietnã permite a condenação a morte pela corrupção - mas, também, dá alternativas.

Depois de Lan escrever uma carta de mais de cinco páginas pedindo leniência e “aproximação mais humana”, os juízes concordaram em aplicar outra lei: ela poderia devolver ¼ do dinheiro que roubou e fugir da condenação à morte.

Lan deve correr contra o tempo, então, para juntar os cerca de US$ 9 bilhões (ou R$ 54 bilhões) que precisa. Mesmo assim, ela ainda seria julgada depois para ver se faz sentido.

Venda de banco

A mulher quer, então, acabar com o Saigon e usar o dinheiro para agar a dívida do banco e das pessoas que ela enganou. Ela disse, ainda, se sentir “muito envergonhada de ser acusada desse crime” e “me dói ver esse desperdício.”

A mulher tinha 5% dos ativos do banco. Porém, estima-se que ela comandava 90% do banco por meio de laranjas de família, amigos e funcionários.

A vietnamita é dona, ainda, de uma empresa de venda de imóveis, um shopping, um porto e condomínios de luxo para casas e negócios.