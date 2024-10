Reprodução Marie passou por sérios problemas





Marie Trainer , uma mulher que vive em Ohio, EUA , contou sua experiência de recuperação apósp erder os quatro membros devido a uma infecção rara causada pela bactéria capnocytophaga canimorsus , encontrada na saliva de cães e gatos.

Em 2019, após retornar de uma viagem, ela foi infectada quando seu cão lambeu um pequeno corte em sua mão. Inicialmente, o ferimento parecia inofensivo, mas dias depois, Marie começou a se sentir mal e foi levada ao hospital, onde entrou em coma.

Os médicos descobriram que a bactéria havia causado uma infecção grave que resultou na formação de coágulos sanguíneos em seus membros, comprometendo a circulação.

Como consequência, os braços e pernas de Marie sofreram necrose, levando à amputação de todos os seus membros. "É desafiador, mas estou bem", disse para LADbible, destacando sua determinação em superar as dificuldades.

Após anos de tratamento e reabilitação, Marie foi equipada com próteses mioelétricas, o que lhe permitiu retomar parte de sua vida diária. Com essas próteses, ela voltou a realizar atividades como jardinagem e desenho.





Seu marido, Matt, demonstrou orgulho pela resiliência de Marie: "Quando vejo ela andar, é incrível. Vemos a luz no fim do túnel e ajustamos o que precisamos fazer".

O médico responsável pelo caso, Dr. Ajay Seth, classificou a recuperação de Marie como "milagrosa" e "inacreditável", considerando os desafios enfrentados durante o processo.

