Uma mulher saiu ilesa depois que uma caixa d’água caiu em cima de seu corpo, enquanto atravessava a rua. O caso aconteceu no dia 5 de outubro, na cidade de Dindoli , no noroeste da Índia . De acordo com o NY Post, ela voltava para casa depois de fazer uma doação em seu templo religioso.

Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente. As imagens mostram uma mulher comendo uma maçã enquanto atravessava uma rua estreita e molhada quando, de repente, uma enorme caixa de água cinza caiu sobre ela.

Poucos segundos após a queda inesperada, a mulher consegue colocar a cabeça para fora do buraco no topo do tanque de plástico, aparentemente ilesa e bem. O objeto caiu com a área furada “se encaixando” no corpo da pedestre.

Water tank falls on woman in Surat; video goes viral https://t.co/xlyRBnRNDh pic.twitter.com/dtdy0pzhDm — DeshGujarat (@DeshGujarat) October 15, 2024





Uma pessoa que estava perto apareceu para ajudá-la. O vídeo mostra eles olhando para cima para tentar descobrir de onde veio o contêiner. Outro homem também correu para ver se ela estava bem.

A queda do objeto

Um segurança teria alegado que o tanque foi acidentalmente derrubado por um catador de sucata que estava limpando itens no telhado deles. Não está claro como a pessoa conseguiu levar o contêiner até o terraço.

A rua de cimento também estava coberta de motocicletas estacionadas que não pareciam ter sido danificadas durante a confusão.

Vídeo viral

O vídeo se tornou viral nas redes sociais, com pessoas dizendo que parecia ter saído diretamente de um desenho animado dos "Looney Toons" ou da popular franquia de filmes de suspense "Premonição".

“Foi uma ocorrência de uma em um milhão. Não só caiu sobre ela pela abertura, mas também em um ângulo tão perfeito que impediu que o topo de sua cabeça fosse esmagado pelo impacto. Incrível”, escreveu um internauta.

Caso parecido

Esta não é a primeira vez que uma pessoa na Índia escapa da morte causada pela queda inesperada de um tanque de água. Em fevereiro de 2018, um homem no sul da Índia sobreviveu quando um tanque de água passou a poucos centímetros de distância dele.





Durante a demolição de um tanque de água antigo, uma escavadeira removia o gesso dos pilares quando o tanque desabou sobre a máquina e passou a poucos centímetros do operador.

Na época, os moradores alegaram que toda a demolição foi mal planejada, enquanto outros especularam que a estrutura antiga era apenas mais fraca do que as equipes esperavam.

