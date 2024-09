Reprodução/X Crocodilos invadem cidade indiana de Vadodara





A cidade de Vadodara , localizada no estado de Gujarat , na Índia , está enfrentando uma situação alarmante após as enchentes no rio Vishwamitri , causadas pelas chuvas recordes na região. A enchente trouxe um problema inesperado para a cidade: crocodilos gigantes invadindo as ruas e áreas residenciais.

Com as casas e ruas alagadas, os moradores de Vadodara precisam estar atentos não apenas às águas que invadiram seus lares, mas também à presença dos répteis. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram crocodilos vagando pelas ruas, repousando em telhados e nadando em canais com animais mortos entre suas mandíbulas.

Entre 27 e 29 de agosto, foram capturados pelo menos duas dezenas de crocodilos, incluindo um impressionante de 14 pés de comprimento, resgatado na quinta-feira no Kamnath Nagar, uma área próxima ao rio.

O Oficial de Florestas da região de Vadodara, Karansinh Rajput, comentou sobre a situação: “O menor crocodilo que resgatamos tinha dois pés de comprimento, enquanto o maior, capturado na quinta-feira, tinha 14 pés. Recebemos alertas dos residentes sobre esse enorme crocodilo.” Além disso, dois outros crocodilos de 11 pés foram resgatados no mesmo dia, um no EME Circle e outro em uma área aberta perto do Departamento de Zoologia da Universidade MS.

O rio Vishwamitri, que se estende por 17 quilômetros através da cidade, é conhecido por abrigar centenas de crocodilos de água doce. Embora os moradores estejam acostumados com a visita desses animais durante a estação das monções, este ano a quantidade de crocodilos removidos das áreas residenciais foi excepcionalmente alta.

A comunidade local tem emitido alertas para que as pessoas estejam vigilantes ao saírem de casa, devido ao risco de ataques desses répteis. Apesar de não haver registros recentes de ataques a humanos, foram reportados casos de crocodilos matando cães, gatos e até mesmo gado, e depois nadando com os corpos.

Veja vídeo



" /