Reprodução macaca de um olho so

Treacle, uma macaca de 28 anos recém completados, é a mais velha da sua espécie , vivendo na Ilha de Wight, no Reino Unido. Conhecida por sua dieta de sementes, frutas e flores, a pequena Treacle também é famosa por sua ousadia. Na última semana, ela tentou fugir do zoológico que é sua casa há quase 14 anos.

Em uma tentativa audaciosa de escapar, a macaca, que mora no zoológico Monkey Haven desde 2012, uniu forças com dois outros macacos para forçar a saída. Os tratadores a encontraram em cima do recinto, onde havia arrombado a porta na esperança de liberdade.

Os tratadores relataram que a coragem dela chamou a atenção de todos no local, mostrando que, mesmo com sua idade avançada, ela ainda tem a energia e a curiosidade de um jovem.

Treacle, que deveria viver apenas até os 20 anos, já superou essa expectativa e, apesar dos desafios, incluindo a perda de um olho após uma infecção em 2022, continua a ser um símbolo de resiliência e bravura.

A equipe do zoológico celebrou seu aniversário, mas também lembrou a todos sobre a ousadia que caracteriza essa macaca única.

“A tentativa de fuga de Treacle mostra que ela tem um espírito livre, mesmo com os anos”, disseram os tratadores ao Daily Star, ressaltando o amor e a admiração que sentem por ela.



