Edson Lopes Jr./Prefeitura de São Paulo e Divulgação/SBT Ricardo Nunes e Guilherme Boulos se enfrentam no 2º turno das eleições municipais de São Paulo

Nesta segunda-feira (14), a Band realizará o primeiro debate televisivo do segundo turno para a Prefeitura de São Paulo, com transmissão ao vivo a partir das 22h.

Os candidatos, Nunes e Boulos, confirmaram presença no debate. O atual prefeito não compareceu ao primeiro debate do segundo turno, realizado pela CBN/O Globo/Valor Econômico na última quarta-feira (10), mas assegurou que estará no evento da Band.

Conforme anunciado pela Band, o formato do debate será baseado em um banco de tempo, onde ambos os candidatos terão 15 minutos em dois blocos para gerenciar suas perguntas e respostas. Haverá ainda um espaço dedicado a perguntas de jornalistas do Grupo Bandeirantes.

O evento poderá ser acompanhado pela TV aberta, pela Band, e na TV por assinatura, através da BandNews TV. Além disso, o debate será transmitido pelas rádios Bandeirantes e BandNews FM, e estará disponível online pelo Bandplay e no site Band.com.br.

Regras

As regras foram acordadas com as campanhas dos candidatos e proíbem o uso de material de campanha no estúdio, além de regular o número de assessores presentes e incluir uma cadeira vazia no palco para qualquer candidato convidado que não comparecer.

A ordem de fala e a posição dos candidatos no palco serão definidas por sorteio, que ocorrerá algumas horas antes do debate. Diferente de encontros anteriores, não haverá segurança armada a serviço dos candidatos.

O debate contará com uma plateia composta por assessores e 20 jornalistas, além de um "lounge" montado pela emissora para acomodar outros convidados e profissionais da imprensa. Os candidatos terão 12 minutos para responder às perguntas como acharem melhor, podendo circular pelo cenário. Durante cada bloco, o candidato que não estiver falando deve evitar gestos que possam atrapalhar o raciocínio do adversário.

Nunes pretende destacar suas realizações durante a gestão, mencionando temas como a redução da fila para creches e a tarifa zero dos ônibus aos domingos. Seus aliados indicam que ele manterá essa abordagem, optando por atacar apenas se Boulos fizer acusações.

Por outro lado, a estratégia de Boulos será enfatizar a "mudança" em contraste com a "continuidade". Ele destaca que 70% dos eleitores de São Paulo votaram pela mudança na administração municipal e que sua candidatura representa essa nova perspectiva. O candidato também buscará atrair os eleitores de Pablo Marçal (PRTB) e Tabata Amaral (PSB).

Os candidatos têm visões distintas sobre o número de debates a serem realizados. Boulos critica Nunes por evitar confrontos, alegando que o prefeito teme um mau desempenho. Nunes, por sua vez, argumenta que os debates consomem muito tempo e sugere que a imprensa organize "pools" de encontros para limitar o número a três.

Outros debates estão agendados, incluindo um promovido por UOL, Folha e RedeTV na quinta-feira (17), às 10h20. A TV Record também deve organizar um debate no sábado (19), enquanto a TV Globo encerrará o ciclo de debates na sexta-feira (25), às vésperas do segundo turno.

Uma recente pesquisa Datafolha mostra Nunes na liderança, com 55% das intenções de voto, enquanto Boulos aparece com 33%. Os votos em brancos e nulos somam 10%, com 2% de indecisos. A sondagem foi registrada sob o número SP-04306/2024 na Justiça Eleitoral.

Calendário de debates:

TV Bandeirantes: 14 de outubro, às 22h15

UOL/Folha de S.Paulo/RedeTV!: 17 de outubro, às 10h

TV Record: 19 de outubro, às 21h

TV Globo: 25 de outubro, às 22h

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.