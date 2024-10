MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Chuva em SP deve retornar na quinta

A partir desta segunda-feira (14), a semana promete ser marcada por chuvas em todas as regiões do Brasi l, de acordo com informações do MetSul. No Sudeste, os locais que mais sentirão os efeitos das precipitações são o interior de São Paulo, o Triângulo Mineiro e o Sul de Minas Gerais. Em contrapartida, o Leste de Minas, o Norte do estado do Rio de Janeiro e o Espírito Santo devem registrar apenas chuvas leves.

No Nordeste, embora a maior parte da região ainda enfrente a escassez de chuvas, há um aumento na precipitação em algumas áreas, especialmente no Oeste da Bahia e no Sul do Maranhão e do Piauí. No entanto, os estados do Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas e Sergipe devem ter uma semana predominantemente ensolarada, com chuvas limitadas a alguns pontos isolados.

No Norte do país, a previsão indica chuvas mais intensas, especialmente no Amazonas, com foco no Oeste e no Sul do estado. Também são esperadas precipitações no Sul do Pará, no Acre e em Rondônia.

Na região Centro-Oeste, a expectativa é de instabilidade climática em várias áreas do Mato Grosso do Sul. O MetSul também aponta que a chuva deve ser mais frequente no Mato Grosso, em Goiás e no Distrito Federal.

Por fim, no Sul, o Paraná deverá concentrar a maior parte das chuvas, especialmente no final da semana. Já no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, os volumes de chuva previstos são considerados baixos para esta semana.

São Paulo

Após dias de calor intenso e um forte temporal que resultou em mortes e deixou milhões de paulistanos sem energia, a capital e a Grande São Paulo devem experimentar um início de semana com temperaturas amenas. Nesta segunda-feira (14), a mínima prevista é de 11°C, enquanto a máxima pode chegar a 24°C.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a expectativa é de céu nublado ao longo do dia, sem chuvas, e com umidade relativa do ar mínima de 55%. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo destaca que ventos úmidos vindos do mar estão contribuindo para a queda nas temperaturas.

Na terça-feira (15), a situação muda, com a previsão de mais sol, o que deve elevar a temperatura máxima para cerca de 28°C. O Inmet também aponta que a quarta-feira (16) pode trazer chuviscos, com os termômetros alcançando até 32°C. As mínimas devem se manter em torno de 16°C durante a semana.

No litoral paulista, a possibilidade de chuvas é baixa nesta segunda-feira (14), conforme informações da Climatempo. No entanto, as pancadas de chuva devem retornar na quarta-feira (17), com alerta para possíveis temporais no final da semana. A Defesa Civil do estado também menciona que há chances de chuvas na sexta (18), sábado (19), domingo (20) e na segunda (21) da próxima semana, com temperaturas próximas aos 30°C.

Para a cidade de São Paulo, a média histórica aponta um volume de chuvas de 369,2 milímetros durante a primavera, que se encerra em 21 de dezembro, dando início ao verão. Uma nota técnica elaborada pelo Inmet, Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e Funceme (Fundação Cearense de Meteorologia), divulgada no final de setembro, indica que as temperaturas devem permanecer acima da média nesta estação.

