Reprodução Cristóvão Colombo viveu entre 1451 e 1506





Considerado o explorador do século XV, Cristóvão Colombo , era um judeu sefardita da Europa Ocidental, de acordo com um estudo feito por cientistas espanhóis . A divulgação foi feita neste sábado (12), após os pesquisadores utilizarem uma análise de DNA para resolver o “mistério centenário”.

Ao longo dos anos, vários países discutiram sobre as origens e o local de sepultamento final de Colombo , figura polêmica que liderou expedições financiadas pela Espanha a partir da década de 1490, abrindo caminho para a conquista européia das Américas.

Muitos historiadores questionam a teoria tradicional de que Cristóvão Colombo veio de Gênova, Itália. Outras teorias variam de ele ser um judeu espanhol ou grego, a basco, português ou britânico.

Testes em DNA

Para resolver o mistério, os pesquisadores conduziram uma investigação de 22 anos, liderada pelo especialista forense Miguel Lorente . foram testadas pequenas amostras de restos mortais enterrados na Catedral de Sevilha , há muito marcada pelas autoridades locais como o último local de descanso de Colombo, embora houvesse alegações contrárias.

Os cientistas compararam as amostras com as de parentes e descendentes conhecidos. As descobertas foram anunciadas em um documentário intitulado "DNA de Colombo: A verdadeira origem", na emissora nacional espanhola TVE no sábado (12).

Origem de Colombo

“Temos o DNA de Cristóvão Colombo, muito parcial, mas suficiente. Temos DNA de Hernando Colón, seu filho”, disse Lorente no programa. “E tanto no cromossomo Y (masculino) quanto no DNA mitocondrial (transmitido pela mãe) de Hernando há traços compatíveis com a origem judaica”, apontou.

Cerca de 300 mil judeus viviam na Espanha antes dos 'Reyes Catolicos' — os monarcas católicos Isabella e Ferdinand —, ordenarem que judeus e muçulmanos se convertessem à fé católica ou deixassem o país. Muitos se estabeleceram ao redor do mundo.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias !

Depois de analisar 25 lugares possíveis, Lorente disse que só era possível dizer que Colombo nasceu na Europa Ocidental, e que seria judeu sefardita. A palavra sefardita vem de Sefarad, ou Espanha em hebraico; são judeus sefarditas os descendentes desses antigos judeus de Portugal e Espanha.

Na quinta-feira, Lorente disse que eles confirmaram teorias anteriores de que os restos mortais na Catedral de Sevilha pertenciam a Colombo. A pesquisa sobre a nacionalidade do explorador foi complicada por uma série de fatores, incluindo a grande quantidade de dados. Mas “o resultado é quase absolutamente confiável”, conta Lorente.

Quem foi Cristóvão Colombo?

Cristóvão Colombo foi um navegador e explorador responsável por liderar a primeira frota europeia que chegou ao continente americano. Sua exploração é creditada como a "Descoberta da América", embora já houvesse ocupação humana nas terras encontradas.





Também creditado como o primeiro explorador europeu a estabelecer e documentar rotas comerciais para as Américas, estudos apontam que uma expedição viking, liderada por Leif Erikson , precedeu Colombo.

Colombo morreu em Valladolid, Espanha, em 1506, mas desejou ser enterrado na ilha de Hispaniola, que hoje é compartilhada pela República Dominicana e pelo Haiti. Seus restos mortais foram levados para lá em 1542, depois movidos para Cuba em 1795 e então, como se pensava há muito tempo na Espanha, para Sevilha em 1898.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .