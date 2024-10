Reprodução Loren perdeu a metade de baixo do corpo e metade do braço direito em acidente





Em 2019, um homem chamado Loren Schauers se feriu gravemente em um acidente de trabalho, onde teve metade do corpo cortado. Ele estava trabalhando quando a empilhadeira que operava despencou de uma ponte e caiu em cima dele.

O jovem morador de Montana , EUA , passou por uma hemicorporectomia — a amputação de tudo abaixo da cintura — para salvar sua vida. Ele também perdeu metade do braço direito no acidente. Loren revelou que estava "consciente" durante todo o ocorrido, inclusive no momento em que a empilhadeira caiu sobre ele.

Relatos sobre a nova vida

Loren Schauers registra sua vida com sua esposa, Sabia Reiche, nas redes sociais, compartilhando detalhes de tudo, desde como ele toma banho até como ele vai ao banheiro sem a metade inferior do corpo.

No início deste ano, ele compartilhou no Facebook um relato comovente sobre sua vida desde o acidente: "Sou o único que acha difícil fazer amigos? Nunca estou realmente ocupado fazendo nada, só não sei quem abordar e deixar entrar na minha vida”, contou.

"Além disso, fui traído por tantos 'amigos' de tantas maneiras que posso ter problemas de confiança em deixar as pessoas entrarem na minha vida, em não roubar de mim, em tirar vantagem de tudo o que podem, coisas assim. Eu sei que é idiota fazer isso em um post no Facebook, mas ei! Se alguém estiver procurando por um amigo! Estou sempre livre e preciso fazer alguns amigos”, continuou o jovem de 21 anos.

Ele contou também que não sai com ninguém que não seja da família há mais de um ano. Loren já havia afirmado sobre estar "decepcionado" com alguns de seus amigos em uma transmissão ao vivo no YouTube, dizendo que eles "mudaram completamente e estão reclusos" desde o acidente. Sua esposa Sabia também disse que ficou "surpresa" com o comportamento deles.

"Mas é tanto faz para mim, sabe", disse Loren. "Eu tenho Sabia, e é tudo que preciso. Passar por isso juntos definitivamente fortaleceu muitos aspectos do nosso relacionamento”, continuou.





Sabia explica que "Isso nos fez apreciar muito mais as pequenas coisas que costumávamos considerar normais como um casal antes”. Em uma nota mais positiva ele disse que "alguns amigos apareceram do nada e têm me apoiado muito".

Na busca por novos amigos, diversas pessoas que viram os relatos de Loren estão entrando em contato para dizer que gostariam de ser amigas do jovem.

