Uma passageira de um voo da Air India afirmou que ficou doente depois de encontrar uma barata dentro da omelete no dia 17 de setembro. Ela compartilhou a história no X (Twitter):

“Eu encontrei uma barata na omelete servido a mim no voo da Air India de Deli para Nova York. Minha filha de dois anos comeu mais da metade quando a gente encontrou isso.”

Ela compartilhou duas fotos da comida, com um inseto (aparentemente uma barata) no fundo do prato. “Ficamos com intoxicação alimentar por causa disso”, disse também.

A mãe também fez um vídeo no qual mostrou o avião , que parecia bastante sujo: “Até os bolsos da minha poltrona não estavam limpos, tinha garrafas sujas ali, e quando eu falei sobre isso para os funcionários, eles disseram que era um erro. Mas quantos erros [dá para ter]?”

A Fox Business entrou em contato com a companhia aérea. Eles lançaram um comunicado e garantiram que “trabalham com fornecedores com boa reputação que provêm para as maiores linhas aéreas e seguem procedimentos estritos com múltiplas checagens para garantir a qualidade das refeições servidas aos nossos clientes.”

“Ficamos preocupados com a experiência do nosso cliente e abrimos uma instância para a empresa de fornecimento investigar isso, e vamos tomar ações para prevenir que isso ocorra de novo no futuro.”

“Pior voo da vida”

Na última semana, outro passageiro, chamado Anip Patel, documentou a experiência dele voando em primeira classe de Chicago para Deli e chamou o voo de “pior experiência em cabine de primeira classe que eu já tive.”

Ele mostrou, em vídeo no TikTok, que a cabine estava suja , com cabelo, poltronas rasgadas e sujeira acumulada em vãos.

“O sistema de entretenimento não funcionou durante as 15 horas. Tudo estava quebrado. Eles literalmente colocaram fita adesiva na parede,” disse ele, além de contar que o fone estava sujo.

“Foi um pesadelo. Fui roubado nesse voo." Um voo de primeira classe de Chicago para Deli custa, na Air India , cerca de R$ 31 mil.

