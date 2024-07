Vishal Bhatngar/NurPhoto via AFP Tempestades também causaram enchentes no norte da Índia

A Índia contabilizou ao menos 38 mortes em decorrência de raios que atingiram o estado de Uttar Pradesh , no norte do país asiático, nesta quinta-feira (11). De acordo com publicação do site "IndiaToday", a maioria das vítimas estava trabalhando em campos agrícolas ou se abrigando da chuva sob árvores. Os últimos dias foram marcados por fortes tempestades na região.

Com 11 mortes, a cidade de Pratapgarh foi responsável pelo maior número de vítimas fatais devido a raios, seguido por sete em Sultanpur, seis em Chandauli, cinco em Mainpuri, quatro em Prayagraj, um em Auraiya, Deoria, Hathras, Varanasi e Siddharthnagar. Dezenas de pessoas nesses distritos também sofreram queimaduras.

De acordo com a publicação, diversas das vítimas eram crianças e adolescentes. A matéria também informa que o número de mortos pode aumentar nas próximas horas, já que várias pessoas deram entrada em hospitais com queimaduras graves.





Previsão do tempo

As fortes chuvas também causaram enchentes e alagamentos no norte da Índia. Segundo a mídia local, a previsão é que as tempestades persistam até a próxima terça-feira (16). Preocupado com a situação, o governo indiano orientou que a população se abrigue em locais seguros.

