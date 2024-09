Divulgação da secretaria de Rochdale “Bebezão” em praça assustou diversos adultos na Inglaterra

Moradores da vila de Rochdale, na Inglaterra , encontraram algo bizarro no meio de uma praça: uma boneca gigante, de mais de oito metros de altura, sentada no chão.

A boneca se chama Lilly, tem articulações e consegue abrir e fechar a boca. Ela é do tipo “boneca bebê” e foi feita para uma ação educacional das crianças locais.

As crianças adoraram. Existem vídeos das crianças cantando para a bonecona, brincando em volta dela, interagindo e mais.

Elas são convidadas a conversar com a boneca sobre os arredores e a vida dela. Eles falam sobre natureza, animal, escola e casa com ela.

No entanto, não podemos dizer o mesmo dos adultos. Em vídeos compartilhados na internet, a maioria dos comentários fala sobre a aparência boneca, com apelidos como “bizarra”, “demoníaca” e “macabra.”

“Eu virei a esquina e pensei 'é simplesmente assustadora com os olhos fechados, espero que não abram'", disse uma pessoa para a BBC Londres. Outras palavras para ela foram “o bebê mais feio que vi na vida".

As pessoas também compararam a boneca ao filme "Querida, Encolhi as Crianças" e a boneca de Round 6.

Não se sabe quando a cidade retirará a boneca, mas ela ficará lá, pelo menos, até o dia 29 de outubro.

