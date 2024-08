Reprodução/Courtesy Brevard County Sheriff's Office Jacaré foi submetido a eutanásia, afirmam habitantes do canal

Um idoso de 71 anos identificado como Robert Tencie Colin foi preso após laçar um jacaré de 2.7 metros no Cabo Canaveral, na Flórida, nos Estados Unidos. Segundo as autoridades, a prisão foi motivada pelo fato de Colin ter capturado o animal sem as permissões necessárias.

Colin disse ao Xerife do Condado de Brevard que laçou o jacaré porque estava preocupado com a segurança das tartarugas do canal, e que havia tentado contatar as autoridades antes, mas não teve resposta.

"Elas não têm o poder do homem ou o tempo de esperar esse jacaré aparecer", disse ao tabloide americano Florida Today. "Eu achei que estava fazendo um favor a elas, as ajudando. Eu só queria ajudar", concluiu.

Como ele laçou o jacaré?

Colin usou uma linha de costura de nylon para criar um tipo de laço para, de fato, 'laçar' o jacaré que, segundo ele, era "agressivo".

Ele conseguiu amarrar a mandíbula superior do animal com o fio de nylon e, em seguida, prendeu a ponta do fio em um corrimão e chamou as autoridades.

Quando os agentes chegaram, Colin disse que havia encontrado o animal daquela forma, mas admitiu aos tabloides que amarrou o animal.

Após analisar imagens de câmeras de segurança do local, a polícia confirmou que EColin capturou o jacaré. Pelo fato dele não ter uma licença para remover ou capturar o animal, ele foi acusado de tentar matar, ferir ou tentar possuir um jacaré sem uma licença, segundo a polícia.

"Eu disse: "vejam só o que eu fiz para ajudá-los", e eles me disseram para colocar minhas mãos para trás. Eu disse que não poderia fazer aquilo porque havia acabado de passar por uma cirurgia no coração. Eu não sabia que isso era ilegal, não sou da Flórida", disse.

Ao Florida Today, Colin disse que passou 13 horas na cadeia e foi liberado após pagar uma fiança de US$ 2.500. Segundo relatos de locais, o animal foi submetido a eutanásia.

