Reprodução: Redes Sociais Réptil achado em encomenda da Amazon

Uma compra online chegou um pouco diferente na casa de Sofía Serrano, de Medelín, na Colômbia. Ela comprou uma air fryer online e encontrou um réptil, uma espécie de lagarto, ao desembrulhar o pacote. O caso foi divulgado na última quinta-feira (18).

Sofía usou suas redes sociais, incluindo perfis no X e no TikTok, para compartilhar sua experiência e exigir uma solução. Em um vídeo, ela relatou que recebeu a fritadeira que encomendou com um "acompanhante" inesperado.



"Desbloqueando um novo medo... quando você faz um pedido pela Amazon e ganha um amigo de presente... ajude-me a tornar isso viral, já que a @Amazon não quer assumir responsabilidades", escreveu ela na legenda do vídeo.

@sofia.serrano.f Desbloqueando un nuevo miedo … cuando pides por amazon y te llega un amiguito de regalo .. ayudeneme a volver esto viral ya que @Amazon ♬ sonido original - sofia serrano





A compra foi feita há algum tempo na Amazon, em uma transação internacional dos Estados Unidos para sua residência na Colômbia. A fritadeira chegou em uma caixa e saco completamente lacrados.

Ao receber a encomenda na porta de sua casa, Sofía e outras três mulheres começaram a desembalar imediatamente. Nada parecia fora do comum durante o processo, até que elas começaram a limpar as embalagens para descartá-las, e uma delas encontrou um animal dentro do saco.

Apesar da surpresa, elas colocaram o animal em um balde e deram água. Sofia e as amigas ligaram para diversas clínicas e centros para ajudá-las a identificá-lo e que realizassem o resgate, mas nenhuma chegou a buscar o animal.

Após o incidente, Sofía contatou a Amazon para relatar o ocorrido e buscar uma solução. Segundo ela compartilhou, a resposta foi que poderia devolver a fritadeira e receberia o reembolso do valor. Ela classificou o incidente como um "erro grave", principalmente por ter encontrado um animal junto a um produto destinado ao preparo de alimentos.

Até a última atualização da colombiana, ela continuava a cuidar do réptil, que recebeu o nome de 'Yepeta'. Os internautas recomendaram ainda que Sofia entrasse em contato com o Instituto Distrital de Bem-Estar e Proteção Animal para resgatá-lo.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.