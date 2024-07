Reprodução A arraia engravidou mesmo sem que tivesse machos da espécie no tanque em que era mantida.





No domingo (30), Charlotte, a arraia que ficou famosa após ser descoberta grávida em um aquário da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, faleceu devido a uma doença rara de reprodução, conforme informado pelo Aquarium and Shark Lab de Hendersonville através do Facebook.

O aquário comunicou o falecimento, lamentando a perda após tratamentos contínuos realizados pela equipe médica e especialistas.

O Aquarium and Shark Lab não especificou qual doença de reprodução foi diagnosticada em Charlotte. Em fevereiro, o aquário havia anunciado a surpreendente gravidez da arraia, destacando que ela não compartilhava o tanque com um companheiro masculino nos últimos oito anos.

Acredita-se que Charlotte tenha engravidado por partenogênese, um processo de reprodução assexuada em que os ovos se desenvolvem sem fertilização, resultando em um clone da mãe.

A notícia da doença de Charlotte foi divulgada em maio, quando o aquário iniciou esforços para entender melhor a condição e proporcionar o tratamento adequado.

No início de junho, foi anunciado que a arraia não estava mais grávida. Em decorrência do falecimento da arraia, o aquário fechou temporariamente em 1º de junho e novamente nos dias subsequentes.

A arraia Charlotte ganhou notoriedade internacional, sendo tema de reportagens e programas de televisão nos Estados Unidos, antes de seu estado de saúde se deteriorar.

Fãs da arraia lamentaram nas redes sociais a perda do animal que ganhou fama por conta da sua surpreendente gravidez.





O que é arraia?

Arraia é um termo utilizado de diferentes formas no Brasil. Na natureza, refere-se a um tipo de peixe cartilaginoso encontrado em águas marinhas.

Também é conhecido por sua peculiaridade de nadar usando suas asas, que lembram as de um pássaro.

