Reprodução: Redes Sociais Baleia jubarte foi avaliada e não teve ferimentos

Uma baleia jubarte surpreendeu os pescadores de Arraial do Cabo (RJ) na segunda-feira (24). O animal se enroscou no cabo da âncora do barco e "arrastou" a embarcação pelo mar.

A baleia estava pela Praia Grande e bateu no cabo de âncora de um dos barcos, segundo a prefeitura de Arraial do Cabo.

De acordo com Maycon Victorino, presidente da Funtec (Fundação de Meio Ambiente, Pesquisa Ciência e Tecnologia) de Arraial do Cabo, o local onde ocorreu o incidente é uma área de pesca com embarcações ancoradas, que coincide com a rota migratória das jubartes.

Para se desvencilhar da baleia, o pescador precisou cortar o cabo da âncora. Depois, embarcações do ICMbio, do laboratório Ecomar da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), e um barco tradicional prestaram apoio ao animal marinho.

Após ser avaliada, o cabo ao qual ela estava enroscada foi solto. Sem ferimentos, ela retornou para o mar aberto em segurança.



De acordo com a prefeitura, quando uma embarcação está pescando e avista uma baleia, deve-se manter o motor em ponto morto, permitindo que o mamífero perceba a presença do barco e saiba sua localização.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.