Reprodução: Redes Sociais Tubarão sendo colocado em caminhonete

Um vídeo de um homem carregando um tubarão de pelo menos um metro viralizou nas redes sociais. O caso aconteceu em Queensland, na Austrália. As imagens mostram o animal marinho sendo segurado pelo rabo e colocado na caçamba de uma caminhonete.

Em determinado momento, o homem tenta erguer o tubarão, que bate no veículo e cai no chão. Em seguida, o animal é colocado de volta na caminhonete.

Nas redes sociais, os internautas dividiram opiniões. Alguns aprovaram a ação do homem, dizendo que ele teria “jantar para a semana toda”. Outros usuários se disseram chocados com o jeito que o tubarão foi colocado no veículo.





"As pessoas são tão estúpidas, garanto que não comem nada disso, já que não o sangraram e acabarão apenas no lixo. Eu odeio humanos", escreveu um usuário indignado.

Na região de Queensland, tubarões touro podem ser capturados quando medem de 150 cm de comprimento.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.