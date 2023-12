Reprodução / X Mãe morre após salvar filha de ataque de tubarão

Uma mulher de 26 anos morreu após salvar a filha de 5 anos de um ataque de tubarão na praia de Melaque, em Jalisco, no México. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram momentos após o animal avançar contra a jovem e as pessoas que estavam no local gritando que ela havia perdido a perna enquanto banhistas tentavam salvá-la.

O caso aconteceu no último sábado (2). Na ocasião, Maria Fernanda Martinez Jiménez conseguiu colocar a filha em um bote inflável e a menina saiu sem ferimentos. Ela, no entanto, não resistiu após levar uma mordida do animal e perder muito sangue.

#Nacional , una mujer perdió la vida al ser atacada por un tiburón en San Patricio Melaque, en Cihuatlán, Jalisco. pic.twitter.com/IY3OHQYE2Z — José Luis Morales (@JLMNoticias) December 3, 2023

Pessoas que estavam na praia no momento do ocorrido relataram que elas se afastaram cerca de 20 metros da areia quando o incidente aconteceu.

Depois do ataque, autoridades locais emitiram um alerta para que moradores e visitantes fique fora da água. Uma prova de natação que aconteceria no local também foi suspensa pelos organizadores.

Bombeiros e agentes de proteção civil informaram que os funcionários "realizaram atividades de apoio durante um evento de natação na baía quando receberam relatos de uma pessoa que estava tendo problemas para sair do mar. Quando chegaram à área, descobriram uma mulher sem vida, com uma das pernas amputada, aparentemente após um ataque de tubarão".

Desde o dia do ataque, o acesso às praias da região foi proibido até que novos comunicados sejam emitidos.