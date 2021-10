Reprodução/Michelle Nimmo Garoto ficou com cicatriz no braço após ser atingido pelo raio

Um adolescente de 14 anos foi salvo pelo solado dos sapatos após ser atingido por um raio em Queensland, na Austrália. Talyn Rose estava a caminho da escola durante um temporal quando um raio ricocheteou em um post de metal, atravessou seu corpo e saiu pelo braço esquerdo.

Paramédicos acreditam que a borracha dos sapatos escolares absorveu a maior parte da corrente elétrica, salvando a vida do jovem. Ele caiu no chão e seu corpo se enrijeceu. Os músculos ficaram tensos e, segundo o garoto, por algum tempo ele não conseguia ouvir nada. As informações foram relatadas ao "Daily Mail Australia".

Um homem que estava dentro de um carro no local conseguiu levar Talyn para dentro da escola, Lá, a mãe do adolescente, Michelle, foi chamada. Ao canal 7NEWS, ela disse que "estava caindo uma chuva torrencial", e que não conseguiu acreditar no que a escola contou quando entrou em contato.

Os paramédicos foram chamados na escola, mas quando a equipe chegou, o garoto já estava recuperando. Ele foi encaminhado a um hospital para exames mais detalhados, e se recupera bem.