Reprodução/redes sociais - Cowboy State Daily Na imagem, Cody Roberts aparece ao lado do lobo, que está com uma fita adesiva no focinho.

Um vídeo de um lobo sofrendo maus-tratos dentro de um bar em Wyoming, nos Estados Unidos, viralizou nas redes sociais nesta semana. Cody Roberts, um caçador de 42 anos, atropelou o lobo e levou o animal debilitado até o bar na cidade de Daniel.

As imagens capturam o momento em que o animal ferido é exibido às pessoas presentes no estabelecimento. Assista:



Disturbing footage shows Wyoming wolf's final moments as it lies dying in the corner of a bar - before being shot dead https://t.co/3dCxjwstU0 pic.twitter.com/RWGs977IB5 — Daily Mail US (@DailyMail) April 11, 2024

O lobo aparece amarrado no canto do bar usando uma coleira de choque em volta do pescoço e uma fita adesiva no focinho. O vídeo foi gravado após Roberts ter supostamente atingido o animal com seu snowmobile em 29 de fevereiro.

“Ele está se preparando para se levantar”, diz uma das pessoas no vídeo, enquanto o lobo pisca lentamente. Em outro vídeo, o animal aparece esparramado no chão.

Após exibir o lobo aos clientes, Roberts matou o animal nos fundos do prédio. O caçador foi multado em US$ 250, cerca de R$ 1.265,00, por “guarda ilegal de vida selvagem”. Apesar da caça ser permitida no estado, Roberts violou a lei por ter transportado o animal vivo.

