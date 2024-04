Evgeniya Litovchenko/Pixabay Ratos são animais mal incompreendidos, por serem muito associados a transmissores de doenças

Policiais de uma delegacia no distrito de Dhanbad, em Jharkhand, na Índia, têm suspeitas no mínimocuriosas sobre os responsáveis pelo sumiço de 10 kg de cannabis e 9 kg de maconha que estavam apreendidos na unidade policial. Os agentes acreditam que as drogas guardadas no armazém não desapareceram, mas, sim, foram comidas por ratos.

A notícia logo ganhou repercurssão no país asiático e chamou a atenção dos indianos porque o caso foi levado aos tribunais gerando uma "acusação oficial" aos roedores.

O agente que reportou o caso disse em seu relatório que os ratos destruíram completamente as drogas guardadas no depósito da delegacia e que o material havia sido apreendido em 14 de dezembro de 2018.

Durante a audiência, referente a apreensão das drogas, o tribunal ordenou ao oficial de investigação do caso, Jaiprakash Prasad, que apresentasse a cannabis e a ganja apreendidas.

Abhay Bhatt, advogado de defesa no caso, disse: “Prasad compareceu ao tribunal no sábado (6/4/2024) com o requerimento da delegacia de polícia responsável, no qual foi dito que ratos destruíram todo o material apreendido”.

Com isso, o advogado argumentou que seu cliente, acusado de ser o dono das drogas, esteve implicado em "casos falsos", uma vez que a polícia não conseguiu apresentar o material apreendido.

