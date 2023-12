Divulgação Cena de divulgação do filme "Krampus", lançado em 2015

O som dos guizos das renas, que puxam um trenó guiado por um velhinho, e que está lotado de presentes que serão entregues pelo mundo para todas as crianças que se comportaram durante o ano. Essa é a imagem mais comum associada ao Papai Noel. O 'bom velhinho', porém, não é o único personagem que é associado ao Natal pelo mundo. Ele tem uma espécie de 'antagonista', representada por uma figura bestial, metade cabra e metade demônio, chamado de Krampus em países da Europa Central.

Do folclore europeu, a criatura demoníaca faz um trabalho oposto ao do Papai Noel. Enquanto o bom velhinho presenteia as crianças que tiveram um bom comportamento durante o ano, o Krampus existe para punir quem foi mal-educado.

Segundo as lendas, o híbrido de demônio e bode batia nas crianças com chicotes e as colocava dentro de um cesto. Dependendo da ocasião, ele as engolia, afogava ou as levava para o Inferno.

A criatura é bastante conhecida principalmente na Áustria, onde todo início de dezembro ocorre uma festa pagã. Os austríacos se fantasiam de Krampus, com roupas que imitam pele de animais e chifres, e desfilam pela cidade.

Celebrated on December 5th, Krampusnacht features Krampus, who punishes misbehaving children. It is generally believed to have originated as a reminder of good behaviour.



To witness such festivities, contact the local Salzburg guide @ https://t.co/eNPnLkDqlf #Austria #tourHQ pic.twitter.com/CZDlTVWyrY — tourHQ (@tourhqcom) December 5, 2023

Krampus Parades Austria and Germany: What to Expect + How to see One https://t.co/mJFQea6Iq7 pic.twitter.com/NKj9US5LVu — Helene (@MasalaHerb) December 1, 2023

Além das fantasias, os austríacos utilizam sinos, que seria uma espécie de aviso que o Krampus está chegando. Dessa maneira, eles saem assustando crianças e adultos pelas ruas, sendo necessário dar uma dose de schnapps para os acalmar.

Em geral, os desfiles ocorrem na noite do dia 5 de dezembro, véspera do dia de São Nicolau. O Papai Noel (ou no inglês Santa Claus), é inspirado na figura católica.

Além da Áustria, na Baviera, na Alemanha e em vilarejos do norte da Itália também há desfiles para celebrar a imagem de Krampus. Nas Américas, a lenda do demônio natalino também é contada nos Estados Unidos.

Acredita-se que Krampus não era originalmente um demônio, mas um Deus que era cultuado por pagãos durante o solstício de inverno. Entretanto, ele teria sido demonizado pela Igreja anos depois.

Outras criaturas

Além do Krampus, outras criaturas fazem parte de algumas celebrações natalinas pelo mundo , indo além do casal Noel e os duendes que fazem os presentes. Algumas delas são:

Mary Lwyd: Na tradição galesa, uma égua esquelética vem do mundo dos mortos e vaga pelas ruas com seus assistentes, desafiando os moradores em duelos de rimas e pedindo motivos para impedir sua entrada. Os galeses andam em turmas, liderados pela figura de um cavalo num mastro, coberta por um pano decorado, com olhos de bolas natalinas de vidro. Caso o morador não consiga convencer, a turma entra na festa de natal, se servem, fazem arruaças e bebem e saem se dirigindo para a próxima casa.



Belsnickel: Conhecido como Papai Noel do Mato, a criatura é do folclore germânico, sendo uma espécie de ajudante do bom velhinho. Ele usa peles de bichos como vestimenta, e surge semanas antes do Natal com os bolsos cheio de pedaços de bolo ou nozes e carregando um sino e um chicote em suas mãos. Ele então alterna em dar chicotadas e comida para as pessoas que encontra pelo caminho, punindo as crianças mal-criadas. No Brasil ele é conhecido na região de Santa Catarina, tendo uma festa onde diversas pessoas se fantasiam como ele.

Gryla: Uma lenda natalina da Islândia, trata-se de uma troll gigante, que possui uma fome insaciável por carne de crianças. Segundo as histórias, ela desce da montanha onde mora e ataca as crianças más. Ela então faz guisado com suas vítimas. Ela possui um gato gigante, o Yule, que come crianças e adultos sem quaisquer distinções, não comendo apenas que o dá uma peça de roupa nova de Natal.