Paulo Pinto/Agência Brasil - 19.09.2023 Termômetros na Avenida Paulista oscilando entre 33ºC e 35ºC

Nesta terça-feira (5), altas temperaturas e pancadas de chuva predominam sobre o Brasil, já que o ar quente e úmido que está espalhado pelo país permite a formação de nuvens carregadas em muitos estados.

O leste do Nordeste, o Espírito Santo e o leste de Minas Gerais têm condições para chuva com redução da nebulosidade devido ao sistema de alta pressão atmosférica do Atlântico Sul que avança sobre o Brasil.

De acordo com a Climatempo, uma frente fria se afasta em alto-mar, na costa de São Paulo. A massa de ar frio que veio com a frente fria está sobre o oceano, na costa do Sul, e leva ventos frios e úmidos para o interior da região.

Além disso, uma área de baixa pressão sobre o Paraguai ajuda a organizar áreas de instabilidade sobre o Sul e o Mato Grosso do Sul.

Alertas para esta terça (5)

O instituto alerta para chuvas moderadas a fortes nas capitais: Florianópolis (SC), Curitiba (PR), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS), Goiânia (GO), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Manaus (AM), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC) e Teresina (PI).

Além disso, também há chances de temporais com raios e rajadas de vento entre 71km/h e 90km/h no centro-oeste e noroeste do Paraná, no oeste, norte e centro de São Paulo, no Sul de Minas, na Zona da Mata Mineira, no interior do estado do Rio de Janeiro, em Mato Grosso do Sul, na divisa de mato Grosso com Rondônia a na fronteira de Mato Grosso com a Bolívia, no centro-oeste do Acre.

Chuva moderada a forte, com raios e rajadas de vento de 51km/h a 70 km/h também devem ser sentidos no oeste, norte/noroeste do Rio Grande do Sul, no oeste, meio-oeste, leste e nordeste de Santa Catarina (inclui litoral e Vale do Itajaí, no sudoeste, centro, sul, leste e norte do Paraná, no sul e leste de São Paulo (exceto no litoral), no litoral do Rio de Janeiro, no Triângulo Mineiro, Grande Belo Horizonte e centro-oeste/noroeste de Minas Gerais, em Goiás (exceto no extremo norte do estado), no Distrito Federal, em Mato Grosso (exceto no leste/nordeste do estado), na região de Porto Velho no centro-norte de Rondônia, no centro-leste do Acre, no Amazonas (exceto no extremo sudoeste do estado), no Pará (exceto no norte do estado), no norte do Tocantins, no interior do Maranhão e região de Teresina.

O litoral e norte do Maranhão e o litoral do Pará também estão em atenção para chuva moderada.