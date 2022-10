Reprodução/Facebook Derek Blamire captura rato de aproximadamente 46 cm no jardim de sua casa





Um homem britânico encontrou, ontem, um rato de aproximadamente 46 centimetros, tamanho comparado ao de um bebê humano , em Blackburn, no Reino Unido.

O animal estava no jardim da casa de Derek Blamire, 82, que vem enfrentando a aparição dos roedores na propriedade há muito tempo. Em entrevista ao jornal britânico Daily Star, o idoso afirmou que mora no local há cerca de sete anos e já capturou mais de 50 ratos.

Ele conta que não esperava encontrar um rato que chegasse a aproximadamente 46 cm de comprimento, quase o tamanho de um bebê humano quando nasce (em média, 48 cm). As medidas do animal chamaram a atenção de vizinhos.

O britânico acredita que os ratos aparecem com frequência na propriedade porque habitam terrenos baldios próximos da casa e pela comida que deixa para os pássaros no jardim.





"Eu alimento os pássaros que aparecem diariamente no jardim e, obviamente, os ratos vão aparecer também. Eles se reproduzem muito rápido, existem os pequenos, que são jovens, e os mais velhos. Os jovens são muito fáceis de pegar, mas os mais velhos são muito espertos, eles não caem na armadilha com facilidade e não comem o veneno. Mesmo assim, tive sorte de pegar um", disse.

Para caturar os animais, Blamire deixa de alimentar os pássaros temporariamente, de forma que os ratos fiquem famintos e decidam se arriscar com a armadilha.

"Eu não vejo nenhum há alguns dias, mas eles vão voltar. Eles podem desaparecer por algumas semanas e então, de repente, voltam", afirma.

