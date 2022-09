Reprodução/redes sociais Jacaré é resgatado em clube de Caldas Novas (GO)

Um fato curioso chamou a atenção de pessoas que frequentavam um clube localizado em Caldas Novas, região sudeste de Goiás. Um jacaré foi visto nadando calmamente em uma piscina do local.



O animal de aproximadamente 1,6 metro foi, posteriormente, resgatado pelo Corpo de Bombeiros do município após funcionários acionarem os oficiais.

De acordo com os bombeiros , o jacaré foi retirado da água com a utilização de técnicas de salvamento terrestre utilizadas pelos agentes.



As informações são de que o animal vive em um lago dentro do Sesc (Serviço Social do Comércio) e o tempo seco pode ter sido o causador do incidente, dado que o jacaré estava em busca de maior comodidade.

A unidade de Caldas Novas do Sesc conta com mais de 213 mil m² de área de preservação ambiental e, após o ocorrido, o clube informou que a área da piscina foi isolada e que será instalada uma grade próxima ao local.



