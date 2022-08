Reprodução/Twitter Fortes chuvas atingem Londres, na Inglaterra

Fortes chuvas causaram alagamentos e inundações em ruas e em duas das maiores estações de trem de Londres, na Inglaterra, na tarde desta quarta-feira (17). As pancadas de chuva ocorreram no momento em que grande parte da população retornava para casa após o trabalho.

A quantidade de agua foi tanta que um homem precisou usar uma vassoura para minimizar a enchente. Veja no vídeo abaixo:

The Flash flood that just happened in London is insane… the rain was incredibly mad pic.twitter.com/FxvRGIxODp — Andrew (@AndrewsVisual) August 17, 2022



Imagens da estação Victoria mostram a inundação em uma das entradas e pessoas tendo que caminhar com água até o tornozelo. Já próximo à estação central King Cross, a água da chuva formava ondas.

Reprodução Chuva inunda estação de trem em Londres





A empresa gerente de infraestrutura da maior parte da rede ferroviária da Grã-Bretanha, Network Rail disse que por volta das 15h (no horário local), pessoas perceberam inundações na entrada central da estação Victoria e que, por isso, algumas plataformas precisaram ser fechadas.

"Estamos trabalhando para remover a água e fazer tudo voltar ao normal o mais rápido possível", disse a empresa.





A forte chuva põe fim a um prolongado período de seca, com clima muito quente. O grande volume de água e o solo seco levaram a inundações em várias partes do país. O serviço nacional de meteorologia do Reino Unido, Met Office, alerta que "espera-se que chuvas fortes e tempestades ocorram hoje, levando a algumas inundações e interrupções."

“30 a 50 mm de chuva podem cair em menos de uma hora e alguns lugares podem ver mais de 100 mm em algumas horas, onde as tempestades são lentas. Relâmpagos e granizo são perigos adicionais. Chuveiros e tempestades vão desaparecer lentamente esta noite", afirma o serviço.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.