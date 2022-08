Reprodução/YouTube - 17.08.2022 Carlos Montenegro ficou incomodado com pergunta de um político

Nesta quarta-feira (17), em entrevista ao canal Cara a Tapa, do jornalista Rica Perrone, Carlos Augusto Montenegro, ex-dono do Ibope e sócio do Ipec, revelou que já foi procurado por um político para mudar o resultado de uma pesquisa. Ele contou que ficou indignado e, para sacanear o ex-candidato a um cargo público, o empresário fez uma proposta impagável.



“Teve um político de São Paulo que me ligou um dia e falou ‘Montenegro, preciso conversar com você. Vai sair uma pesquisa de vocês no sábado, e gostaria de falar sobre isso’ [...] Eu tava na Barra e chegou o político, muito educado, falou com meu pai e com a minha mãe. Fomos para a varanda [para tratar questões da pesquisa, ele e eu”, iniciou.

O político relatou que precisava crescer nas pesquisas e gostaria de contar com a ajuda da empresa. “Ele disse: ‘Estou acompanhando as pesquisas, mas vai sair a sua, que é do Ibope, e eu preciso de mais dois ou três pontos faltando duas semanas para a eleição. Isso é fundamental. Quanto custa?’”, contou Montenegro.

O empresário deixou claro que ficou muito incomodado com a pergunta e resolveu sacanear o político. “Aí eu falei que era R$ 900 milhões. Ele disse: ‘Dois, três pontos custam R$ 900 milhões’. Eu disse que era o preço do Ibope. Muito cara de pau. Ficou lá mais uns 20 minutos, ainda conversou com a minha mãe. O que deve rolar na política é brutal, é pior [que a corrupção no futebol], porque é com o nosso dinheiro”, completou.

Montenegro passou a fazer parte da empresa em 1978 e comandou o instituto por décadas. O Ibope encerrou seus trabalhos janeiro de 2021 e executivos remanescentes fundaram o Ipec. O ex-presidente do Botafogo é um dos sócios.

