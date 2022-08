Divulgação Casa em formato de guitarra nos EUA

Uma casa nos Estados Unidos vem chamando a atenção nas redes sociais nos últimos dias. Localizada no estado norte-americano da Geórgia, a residência tem a forma de uma guitarra.



A casa foi foi projetada pelo músico country Elvis L Carden e está sendo por 789 mil dólares (cerca de R$ 4,071 milhões na cotação atual) e conta com mais de 3 mil metros quadrados. A vista da guitarra, entretanto, só é notada via imagens aéreas.

De acordo com a Julia & Associates, imobiliária responsável pelo imóvel, a residência tem cinco dormitórios e oito vagas descobertas para carros. Além disso, o local tem dois pequenos espaços semelhantes a apartamentos, cada um com sua própria cama e banheiros prontos para os moradores receberem hóspedes.

"Eu prometo que você nunca viu isso antes! 'Guitar House' está pronta para um verdadeiro conhecedor! Forma e planta únicas vão surpreender você! Foi projetado como uma guitarra pelo cantor de música country Elvis L. Carden", ressalta o anúncio de venda do imóvel.



A parte principal da guitarra tem oito janelas vintage desenvolvidas sob medida com tábuas de madeira natural, vigas de madeira e guarnição de teto. A casa foi construída em 1986.

