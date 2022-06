Reprodução: redes sociais - 22/06/2022 Homem enfrenta crocodilo com uma frigideira em Darwin, na Austrália

Um vídeo que mostra um homem batendo em um crocodilo com apenas uma frigideira viralizou nas redes sociais. O homem é Kai Hansen, dono de um bar e morador da cidade de Darwin, na Austrália, onde aconteceu o caso.

A gravação registra o momento em que Hansen bate duas vezes no nariz do crocodilo com o utensílio de cozinha, fazendo com o que o animal desistisse do ataque e voltasse para o rio. Veja:

Nas redes sociais, o vídeo fez sucesso e recebeu comentários bem-humorados sobre como é ser morador da Austrália.

“Usamos panelas, americanos usam armas, australianos são construídos assim”, escreveu Olga Pavlopoulou nas redes sociais.

“No caso da Austrália: bata nas criaturas com uma panela”, comentou Pat Crash.

“O dono do bar bate no crocodilo com uma frigideira para afugentá-lo do gramado da frente. Aqui na Austrália é exatamente isso que acontece em qualquer terça-feira”, observou John Scriven.

Não é a primeira vez que o dono do bar lida com crocodilos. Na verdade, Hansen tem um de estimação que se chama Casey. Além disso, os turistas que visitam o estabelecimento podem conhecer o animal.

Já o réptil agredido com uma frigideira, foi apelidado de Fred. Uma equipe especial de resgate de crocodilos foi enviada à ilha para o recolhimento do animal.

