Reprodução/Facebook Cobra Píton foi encontrada por mulher em supermercado no estado americano de Indiana

Uma cobra píton foi encontrada por uma mulher que andava pelos corredores de um supermercado em Bloomington, no estado americano de Indiana. Por sorte, a cliente era dona de algumas espécies de répteis, e, por isso, sabia como proceder nesse tipo de caso.

Ela estava fazendo compras no supermercado, quando percebeu o tom escamoso da píton logo embaixo de uma prateleira. Imediatamente, ela contactou o serviço especializado para remover o animal em segurança do local, e sem pôr em risco clientes e funcionários.

"(A cobra) faria melhor com um dono de cobra experiente. Ela é um pouco estressada e levemente perigosa. Está cada vez mais acostumada com a ideia de ser manipulada e provavelmente poderá relaxar mais em um ambiente mais calmo", disse a entidade responsável pelo controle de animais, em comunicado.

Embora não tenha veneno, o porte grande dessa espécie permite que ela consiga matar animais por sufocamento. A cobra já está em um lar definitivo, tendo recebido dos cuidadores responsáveis o nome de "Wolverine".

Leia Também

Na lista de adoção à qual foi dirigida, a cobra já recebeu uma série de "pretendentes", segundo um comunicado.

"Acreditamos que todas as criaturas vivas, mesmo aquelas que não entendemos ou aquelas que podem causar medo, merecem ser tratadas com gentileza e respeito. Acreditamos que Wolverine será uma companheira maravilhosa para a família certa e também acreditamos que ela merece muito essa opção. Obrigado a todos que compartilharam sua bizarra aventura, e temos certeza de que seu próximo capítulo está chegando!", diz o texto.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.