Reprodução/TV LIberal Cobra sucuri de 5 metros foi encontrada em área de mata

Uma cobra sucuri gigante de mais de 5 metros assustou moradores da cidade de Tracuateua, no nordeste do Pará. A sucuri surgiu em uma área de mata e invadiu uma comunidade da zona rural.

Segundo moradores, uma criança estava brincando com um cachorro quando a cobra apareceu e atacou o animal de estimação. Ao ouvir os latidos, outras pessoas se aproximaram. A população matou o réptil a golpes de faca e tiros.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência. Em toda a Amazônia brasileira, existem 189 espécies de cobras registradas oficialmente pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

A família Boidae possui as espécies que têm os maiores tamanhos entre as cobras que vivem na região Amazônica. Entre elas, as conhecidas jiboias e as sucuris, também conhecidas como "anacondas".



